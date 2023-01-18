ВТБ: в декабре продажи автокредитов в Свердловской области выросли почти на 30%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.

В Свердловской области клиенты ВТБ за прошедший год оформили более 1 тыс. кредитных сделок для приобретения автомобилей на сумму 1,1 млрд рублей. Средний чек автокредита в регионе таким образом составил 1,1 млн рублей. Наиболее активным периодом в автокредитовании стал август – за этот месяц ВТБ выдал жителям Среднего Урал около 154 млн рублей. Существенную положительную динамику рынок демонстрировал и в конце года – так, в декабре объемы выдач автокредитов ВТБ в регионе превысили 100 млн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем почти на 30%.

В целом по стране клиенты ВТБ в 2022 году заключили более 51 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 62 млрд рублей. Каждый пятый кредит был выдан в рамках программы льготного кредитования.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в ВТБ стали Москва и область (около 13 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 млрд рублей), а также Республика Татарстан (3,3 млрд) и Краснодарский край (2,9 млрд).

Наибольшей популярностью у клиентов пользовались автомобили марки Lada – на них в 2022 году ВТБ выдавал каждый третий кредит. В топ-5 марок также вошли Kia, Hyundai, Haval, сместивший Volkswagen, и Renault.

«В прошлом году значительное влияние на динамику рынка автокредитования оказали отраслевые ограничения. Однако существенной просадки сегмента удалось избежать благодаря грамотным действиям монетарных властей и запуску льготной программы. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации мы прогнозируем увеличение спроса россиян на автокредиты - до 950 млрд рублей. Таким образом, рынок сможет приблизиться к показателям рекордного 2021 года. Важным фактором роста может стать расширение льготной программы на новые категории заёмщиков», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. Залоговые кредиты на новые автомобили в настоящее время предлагаются по ставке от 2,4% годовых, на транспортные средства с пробегом - от 3,2% годовых. По беззалоговой программе автокредитования ВТБ предоставляет финансирование по ставке от 8,8% годовых (параметры действуют при покупке как новых машин, так и автомобилей с пробегом, в том числе у физического лица).