Приезжие россияне перечислили, за что ненавидят Екатеринбург

Гостям города не нравятся мусор и слякоть на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приезжие в Екатеринбург россияне назвали список вещей, которые больше всего их раздражают в городе. Сюда вошли и традиционная грязь на улицах, непонятный и быстрый говор, транспортный коллапс и прочие неприятности, к которым коренные жители уже привыкли.

- Первые хорошие впечатления от Екатеринбурга быстро сменились шоком. Это отсутствие освещения в парках, посредственное отношение к чистоте в городе, много граффити на великолепных зданиях, очень странное смешение архитектурных стилей и местами разруха в самом центре города. После относительно ухоженного Магнитогорска мне это казалось дикостью, - поделился с порталом «Е1» приезжий в Екатеринбург.

При этом, отмечает гость уральской столицы, с 2018 года ситуация стала налаживаться. Например, коммунальщики стали более ответственно убирать городские улицы, в парках появилось освещение, а улица Ленина была отремонтирована.

К минусам Екатеринбурга люди относят и транспортную систему. Например, переполненные микроавтобусы и долгое ожидание трамваев.

- Честно, ненавижу ваши трамваи. От моего места жительства до университета ехать нужно не более 15 минут. Но ожидание хоть какого-нибудь трамвая доходит и до 20 минут! Еще они часто идут не по маршруту, либо в депо, а иногда и вовсе ломаются, - поделилась с «КП-Екатеринбург» студентка из соседнего Челябинска.

Гости Екатеринбурга говорят о долгом ожидании транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также гости Екатеринбурга жалуются и на местный климат. Перепады температур вводят в ступор как уроженцев юга страны или крайнего севера.

- Первое, что удивило меня после Магадана, — это резкие перемены погоды, они очень сказываются на самочувствии. Когда днем +25, а ночью +2 — это для меня что-то ненормальное, - говорит перебравшийся на Урал житель Магадана порталу «Е1».

К прочим проблемам относят и неприятный запах воды, отсутствие парковок у новостроек, плохую работу в сфере медицины.