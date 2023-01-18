Мужчины награждены медалями "За отвагу". Фото: администрация городского округа Сухой Лог

В Сухом Логе простятся с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО. Об этом сообщает администрация городского округа. Прощание пройдет в местном доме культуры.

- Сухой Лог прощается ещё с двумя воинами, погибшими в ходе СВО. 32-летний Сергей Гавлик ушёл добровольцем в октябре 2022 года. Погиб 12 декабря во время боевых действий в Донецкой республике, город Артемовск. 46-летний Владимир Быков ушёл добровольцем в августе 2022 года. Погиб, спасая раненого сослуживца, 14 декабря в Луганской области, - рассказали в администрации Сухого Лога.

Оба добровольца награждены медалями «За отвагу» посмертно. У Владимира Быкова остались жена и трое детей. Прощание с военнослужащими пройдет 18 января в 10:00 в доме культуры «Кристалл».