В Екатеринбурге за минувшие выходные автоинспекторы поймали 11 пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 нетрезвых водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 11 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Один автолюбитель и вовсе находился в состоянии наркотического опьянения. Рейды проходили с 13 по 15 января.

За нетрезвое вождение предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей. Также автовладельца лишают прав на управление транспортными средствами на полтора или два года.

Помимо этого, 11 водителей задержали за отказ проходить проверку на трезвость. На одного свердловчанина и вовсе завели уголовное дело за повторную езду пьяным.

- Также автоинспекторами задержаны 11 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и два водителя, лишенных права управления транспортными средствами, - добавили в отделении пропаганды ГИБДД.

Ранее, 17 января, в Академическом женщина врезалась в забор около жилого дома. Она села за руль в нетрезвом виде. Инцидент произошел вечером 17 января рядом с многоэтажкой на улице Академика Вонсовского. К счастью, при аварии никто не пострадал.