В прибывшей в Екатеринбург крупной партии белорусского солода нашли насекомых-вредителей

В партии солода из Белоруссии свердловские агрономы нашли мукоеда Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Екатеринбург прибыла крупная партия солода из Белоруссии. В ней нашли живого насекомого-вредителя. А именно агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили суринамского мукоеда.

Насекомое не считается карантинным вредителем. Однако может нанести крупный ущерб запасам.

- Мукоед может питаться мукой, макаронными изделиями, сушеными овощами и фруктами, галетами, семенами, орехами, кондитерскими изделиями, - рассказали в свердловском Россельхознадзоре.

Сотрудники референтного центра направили информацию о выявлении вредителя заказчику. Они и решат судьбу зараженной партии солода. Возможно, она дальше отправится на производство.

Ранее, 16 января, в Свердловскую область прибыла крупная партия мандаринов из Пакистана. Она также оказалась заражена вредителем. Однако он оказался карантинным. Все же 18 тонн фруктов ввезли в страну, поскольку найденное насекомое безвредно.