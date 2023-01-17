В «Эрмитаж-Урал» привезли знаменитую серию работ Франциско Гойи

Работы 1799 года представят в центре «Эрмитаж-Урал». Фото: Екатеринбургский музей изобразительного искусства

В Екатеринбург привезли серию работ «Капричос» испанского художника Франциско Гойи. Она появится на выставке «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа» в центре «Эрмитаж-Урал».

С 17 января жители Екатеринбурга смогут посетить выставку и увидеть 17 известных гравюр художника. Они посвящены предрассудкам и невежеству Испании того времени. Это были карикатуры на современное Гойи общество. Произведения творец создал еще в 1799, изначально в серию входили 80 листов.

Одна из гравюр серии «Капричос». Фото: Екатеринбургский музей изобразительного искусства

- В «Капричос» переплетается мир реальный и вымышленный, возвышенное и уродливое. Гротеск искажает человеческие образы, они трансформируются в животные и дьявольские персонажи, творящие инфернальные действа, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Работами испанского художника будут представлены на выставке в «Эрмитаж-Урал» до 26 марта. Она проходит по адресу Вайнера, 11.