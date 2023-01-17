Работники из Нижней Туры отсудили 350 тысяч рублей зарплат

Работодатель нарушил закон, не выплатив сотрудникам зарплату после увольнения Фото: Анастасия ОСИПОВА

Бывшие работники предприятия «Мемориал» в Нижней Туре не получили свою зарплату после увольнения. Поэтому они написали коллективное заявление в местную прокуратуру.

Ведомство установило, что двое мужчин, работающих на предприятии, уволились. Однако работодатель не выплатил им полагающиеся деньги, что нарушает закон.

- В целях устранения допущенных нарушений прокуратура директору МУП «Мемориал» внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в ведомстве.

Также прокуратура возбудила административное дело. «Мемориал» оштрафовали на 30 тысяч рублей. Помимо этого, бывшим сотрудникам выплатили 350 тысяч рублей, которые включают в себя полную сумму зарплат и компенсации за нарушение сроков выплат.