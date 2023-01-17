Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Верхней Пышме сменился начальник городской полиции, теперь этот пост занял 36-летний подполковник из ОВД Красноуральска Сергей Запецкий. Новое служебное удостоверение ему вручил лично генерал-лейтенант Александр Мешков.

- Сергей Васильевич родился в 1986 году в Красноуральске. Начинал карьеру в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного уголовного розыска. После окончания Академии управления МВД России в феврале 2020 года возглавил ОВД Красноуральска, - отметил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Под руководством Сергея Запецкого были раскрыты десятки резонансных преступлений. За многолетний труд в системе МВД его неоднократно награждали.

- Это целеустремленный и очень ответственный офицер, не считаясь с личным временем занимающийся вопросами безопасности граждан. Врио начальника ОВД Красноуральска назначен майор внутренней службы Алексей Васильев, - добавил полковник Горелых.