Молодежь ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК наградили за успехи в работе и волонтерстве

Лучшие молодежные коллективы ЕВРАЗ НТМК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Лучшие трудовые коллективы, а также неравнодушные металлурги и горняки получили заслуженные награды и благодарственные письма от руководства.

Лучшие молодежные коллективы ЕВРАЗ КГОК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Лучшими молодежными трудовыми коллективами ЕВРАЗ НТМК стали работники доменного, рельсобалочного, колесобандажного цехов, а также цеха прокатки широкополочных балок и цеха ремонта металлургического электрооборудования. На ЕВРАЗ КГОК отметили трудовые коллективы управления горного железнодорожного транспорта, фабрики обогащения и цеха ремонта оборудования. Все они активно участвовали в повышении эффективности производства. Кроме того, специальная комиссия оценивала и достижения в общественной, спортивной жизни комбинатов.

«Пусть ваш профессионализм, неравнодушие и стремление повышать эффективность работы станут стимулом для развития всего нашего трудового коллектива, дивизиона и компании. Молодежь – это большая сила, наше настоящее и наше будущее. Спасибо вам за труд, за вашу энергию и инициативность!» – отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

Лучшие наставники ЕВРАЗ НТМК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

10 лучших наставников молодежи получили дипломы за свой вклад в новое поколение. В этой номинации победителей отбирали сразу по нескольким критериям: стажу, опыту работы, количеству учеников. Учитывались и профессиональные достижения подопечных, например, участие в конкурсах мастерства.

Восьми самым активным волонтерам ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК во время торжественной церемонии вручили благодарственные письма.

Лауреаты молодежной премии. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

За высокие результаты в работе 10 молодым сотрудникам конвертерного, доменного, рельсобалочного и других цехов ЕВРАЗ НТМК были вручены знаки «Лауреат молодежной премии».

Все награжденные были поощрены премиями и подарками. Завершился молодежный бал культурно-развлекательной программой с выступлением кавер-группы. Мероприятие посетило рекордное количество молодежи – 500 человек.