В Екатеринбурге пенсионерка потеряла порядка трех миллионов, наткнувшись на мошенников на бирже

Пенсионерка оформила в банках несколько кредитов, сняла со своего накопительного счета оставшиеся сбережения и заняла деньги у знакомых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 62-летняя пенсионерка потеряла порядка трех миллионов рублей, желая заработать на бирже. Женщина наткнулась на рекламу быстрого обогащения, мошенники рекомендовали ей установить специальное приложение для игр на торговой площадке.

- Злоумышленники посоветовали пенсионерке в целях извлечения большей прибыли вложить еще больше денег. Для этого она оформила в банках несколько кредитов, сняла со своего накопительного счета оставшиеся сбережения и заняла деньги у знакомых, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Все эти накопления она отправила на счета, которые ей прислали. Вскоре пенсионерка увидела, что на ее счету находятся 32 тысячи долларов, она захотела вывести их, при этом ей объяснили, что нужно заплатить еще две тысячи за страховку и налог.

- О том, что ее обманули, горожанка поняла лишь после того, как мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - добавили в полиции.