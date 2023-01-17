«Атомстройкомплекс» приступил к строительству нового жилого квартала на Широкой речке

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Застройщик постепенно расселяет частный сектор, промышленные ангары и гаражи, формируя на их месте современную городскую ткань. Уже построено два квартала «Nova Park»: для них характерна комфортная для восприятия базовая этажность до 10 этажей, высотные доминанты расположены в глубине кварталов. Улицы сформированы застройкой, на первых этажах расположены магазины и предприятия сферы услуг. В закрытых зеленых дворах – обилие зелени, площадки для отдыха детей и взрослых. «Nova Park» отмечен престижной премией «Urban Awards» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в УрФО». Те же принципы комфорта застройщик продолжит реализовывать и в третьем квартале проекта.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«NOVA Park» стал первым жилым комплексом компании «Атомстройкомплекс», где применены оригинальные фасадные решения – узорчатая кладка из силикатного кирпича. Цвет и рисунок фасада для каждого квартала выбран свой.

– Для фасада нового, третьего квартала, мы выбрали необычный черный кирпич в сочетании с серым и бежевым. Также на фасаде предусмотрено размещение оригинальной светящейся вывески с названием комплекса, – рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина. – Квартал состоит из четырех домов в 9-10 этажей и одного 27-этажного дома. На каждом лифте можно спуститься в подземный паркинг – он рассчитан на 150 машиномест. В комплексе представлены все самые востребованные планировочные решения – функциональные однокомнатные квартиры, семейные квартиры с кухней-гостиной и спальнями, а также варианты нишевого спроса – квартиры с террасами и вторым светом.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

По стандарту компании в «NOVA Park» реализованы решения, обеспечивающие эффективную вентиляцию, звукоизоляцию и водоподготовку. У покупателей есть возможность выбрать улучшенную отделку, а также заказать у застройщика установку кухонного гарнитура с встроенной бытовой техникой и шкафа-купе. Стоимость квартир начинается от 2,75 млн рублей.