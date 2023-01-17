Жительница Ямала задолжала три миллиона после общения с мошенниками

Женщина осталась должна огромную сумму Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа осталась должна банкам три миллиона рублей после общения с виртуальными мошенниками. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Женщина рассказала, что на днях ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что на нее пытаются оформить кредит, поэтому для сбережения средств нужно перевести их на «безопасный счет». После этого женщина перевела 296 тысяч рублей.

На этом «приключения» доверчивой женщины не закончились – она оформила в банках Нового Уренгоя кредиты и перевела деньги на тот же счет. В итоге женщина потеряла 3 миллиона 400 тысяч рублей, и только потом поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.