Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 9:00

Жительница Ямала задолжала три миллиона после общения с мошенниками

Женщине позвонил незнакомец и уговорил оформить кредиты
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Женщина осталась должна огромную сумму

Женщина осталась должна огромную сумму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа осталась должна банкам три миллиона рублей после общения с виртуальными мошенниками. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Женщина рассказала, что на днях ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что на нее пытаются оформить кредит, поэтому для сбережения средств нужно перевести их на «безопасный счет». После этого женщина перевела 296 тысяч рублей.

На этом «приключения» доверчивой женщины не закончились – она оформила в банках Нового Уренгоя кредиты и перевела деньги на тот же счет. В итоге женщина потеряла 3 миллиона 400 тысяч рублей, и только потом поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.