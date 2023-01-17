В Каменске-Уральском эксгибиционист напугал девушек на остановке

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На улицах Каменска-Уральского заметили полуголого мужчину. Он разгуливал по улице в трусах и тапках и даже не забыл надеть шапку. Своим эпатажным видом он привлекал к себе внимание прохожих. Об этом сообщает интернет-портал KU66.RU.

По словам очевидцев, мужчина не единожды снимал свое нижнее белье и демонстрировал свои «прелести» окружающим. Эксгибиционист напугал девушек, когда пришел на остановку общественного транспорта. Мужчина также пытался спровоцировать людей, стоящих на остановке на словесный конфликт и драку.

В полиции Каменска-Уральского рассказали о любителе обнажаться на публику. Известно, что эксгибиционисту 51 год.

- К моменту прибытия полицейских мужчина ретировался. Его личность установлена, но сам он пока что не задержан. Данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Проводится проверка, - сообщали в полиции Каменска-Уральского.

Ранее в Нижнем Тагиле голый велосипедист-онанист шокировал горожан. И на любителя прокатиться без нижнего белья завели уголовное дело.