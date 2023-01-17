Следователи проводят проверку после ЧП на железной дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале женщина попала под поезд, побежав за собакой. Инцидент произошел вечером 16 января на 9-м километре перегона Каменск-Уральский - УАЗ.

- По предварительным данным, машинист грузового поезда сообщением Екатеринбург - Оренбург применил экстренное торможение для предотвращения наезда на женщину 1973 года рождения, которая бежала за собакой в сторону железнодорожных путей, на сигналы большой громкости не реагировала. Наезд предотвратить не удалось, - рассказали в Центральном МСУТ СКР по Свердловской области.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Напомним, ранее мы писали, что в поселке Решеты товарный поезд насмерть сбил 35-летнюю женщину. Известно, что у Елены осталась дочка, которую воспитывает отец.