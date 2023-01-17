В Нижнем Тагиле живодер на виду у прохожих издевался над щенком

Живодера заметили на улице Булата Окуджавы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на камеры видеонаблюдения попал хозяин-живодер. На кадрах видно, как мужчина вел на поводке маленького щенка, но потом стал проявлять агрессию и швырять его на землю. Владелец поднял животное его за горло на поводке, а затем отхлестал его им по мордочке. Видео опубликовано в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Очередную жестокую прогулку хозяина и щенка заметили на улице Булата Окуджавы, 7. При этом, щенок пытается вырваться от владельца-живодера и отчаянно скулит.

- Живодер и раньше был замечен в издевательствах. Он избивает собаку на улице, душит, колотит палками! Мы обратились в полицию, - сообщили подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил». – Требуем наказать его по закону и спасти щенка!

Прохожие не пытались остановить агрессивного владельца.

- По данному факту в отделе полиции № 20 проводится проверка, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.