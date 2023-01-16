В селе Каменского района построили станцию очистки воды

Ранее в воде нашли высокое содержание железа и марганца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Каменского района построили станцию по очистке воды. В Колчедане жители пожаловались на качество холодной воды и обратились в прокуратуру.

- Результаты исследований питьевой воды в селе Колчедан признаны неудовлетворительными. Выявлен чрезвычайно высокий удельный вес неудовлетворительных проб по показателям «железо» (более 84 %), «мутность» (более 46 %), «цветность» и «марганец» (15 %), - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Действующая станция очищения была в плохом техническом состоянии. Еще в 2021 году бюджетом было выделено 24,5 миллиона на ремонт станции. Однако деньги ушли на другие нужды.

Найдя нарушения, прокуратура направила суду иск об обязательном капитальном ремонте и восстановлению работ очистительной станции. В суде требования удовлетворили. Администрация села выделила деньга на ремонт станции очистки и обезжелезивания воды. Сейчас жители Колчедана могут получать качественное обслуживание.