Свердловские врачи внедряют новый метод лечения рака у детей

Свердловские врачи тестируют новый метод лечения детской онкологии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свердловские врачи Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ нашли новый способ по лечению детской онкологии. Они применяют современные медицинские технологии, чтобы спасать жизни маленьким пациентам. На данный момент врачи внедряют метод экстракорпорального фотофереза.

- Он заключается в обработке специальным препаратом и ультрафиолетовым излучением небольшого количества крови пациента, которая затем вводится обратно в вену и помогает иммунной системе бороться с нежелательной реакцией на трансплантат. Метод хорошо переносится, подходит пациентам любого возраста, имеет минимальный риск инфекционных осложнений, что обеспечивает улучшение качества жизни, - рассказала заместитель главного врача больницы Лариса Фечина.

Также в центре оперируют детей при помощи современного оборудования, которое помогает пересаживать стволовые клетки костного мозга и периферической крови. У врачей уже был опыт с лечением ребенка с синдромом Дауна, болеющим лейкозом.

На данный момент в Свердловской области ремиссии достигают 95% детей с раком. И с каждым годом показатели смертности снижаются.