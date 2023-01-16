За 2022 год производства Екатеринбурга отгрузили продукции на 578 миллиардов рублей

По сравнению с 2021 годом, показатели выросли на 15 процентов Фото: Анастасия ОСИПОВА

В 2022 году производства из Екатеринбурга отгрузили продукции на 578 миллиардов рублей. По сравнению с 2021 годом, показатели выросли на 15 процентов.

- Локомотивом экономики уральской столицы в 2022 году традиционно стала тяжелая промышленность. Металлургические предприятия выпустили 43,1 % от общего объема отгруженной продукции, а машиностроительный комплекс – 25,9 %, - рассказали в администрации города.

Однако обрабатывающие производства увеличили количество выпущенных товаров всего на 18%. Ее оборот составил 463 миллиарда рублей.

Помимо этого, вырос спрос на рабочих. В 2022 года 90 тысяч человек трудились в этих сферах. Зарплата сотрудников за год выросла на 14,7%. В среднем специалисты зарабатывали 71 тысячу рублей в месяц.

Больше всех в 2022 году на Урале выросла зарплата операторов станков ЧПУ. Они стали получать 76 тысяч рублей в месяц. На втором месте по росту оплаты труда оказались сварщики. У них зарплата выросла на 27%, до 100 тысяч рублей. А на 22% больше стали зарабатывать кладовщики, они в среднем получают до 50 тысяч рублей.