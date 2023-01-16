Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Академическом районе Екатеринбурга мальчик едва не угодил под колеса автокрана, когда решил перебежать дорогу прямо перед движущимся транспортом. По словам очевидцев, в этом месте не работали светофоры, в том числе и для пешеходов.

- Мальчику чудом повезло, он даже не понял, мне кажется, что произошло. Просьба к родителям учить своих детей смотреть по сторонам и самое главное, на светофор и быть внимательными при переходе дороги, - написал читатель паблика «Инцидент. Екатеринбург».

В отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице напомнили родителям, что с детьми нужно постоянно проговаривать правила перехода проезжей части, а также повторять с ними безопасный маршрут.