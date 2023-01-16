В Нижнем Тагиле на завод металлоконструкций устроят работать заключенных

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Нижнем Тагиле местный завод металлоконструкций примет на работу заключенных из исправительной колонии № 12. Накануне начальство учреждения посетило предприятие, чтобы провести совещание с техническими руководителями.

- Начальником ИК-12 полковником внутренней службы Алексеем Павловым была доведена информация о технических возможностях и свободных трудовых ресурсах. Стоит отметить, что подобные встречи проходят регулярно с целью определения возможных заказов представителей, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В ноябре прошлого года стало известно, что в Нижнем Тагиле на предприятии «Уралвагонзавод» устроят работать 250 осужденных. Заключенные смогут трудиться операторами станков с программным управлением, сверловщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электросварщиками и машинистами.