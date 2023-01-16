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НовостиПроисшествия16 января 2023 10:31

Югру захлестнула волна серьезных ДТП

На прошлой неделе в регионе произошло 8 страшных аварий
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Югре ловят нарушителей за рулем

В Югре ловят нарушителей за рулем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ханты-Мансийский автономный округ в первой половине января 2023 года захлестнула волна серьезных дорожных аварий. Только за минувшую неделю в регионе произошло 8 страшных ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили взрослые и дети.

По данным издания ugra-news.ru, только за минувшие выходные в регионе за выезд на полосу встречного движения составлено 47 протоколов, за несоблюдение правил перевозки детей – 106 протоколов. Все они оштрафованы.

Также на дорогах Югры за семь минувших дней поймали 28 водителей, которые грубо нарушили закон и сели за руль в нетрезвом состоянии, 15 из них отказались от медицинского освидетельствования, а 8 сели за руль в пьяном виде не в первый раз.