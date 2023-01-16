В детском саду Нижнего Тагила детям придется мерзнуть до мая

Условия для детей изменят не раньше мая, когда на улице потеплеет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском саду №3 «Солнечный круг» в Нижнем Тагиле родители воспитанников пожаловались на холод в группах. Руководство учреждения признало проблему, но оперативно решить ее не получится. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Новые пластиковые окна в группах появятся не раньше мая 2023 года, а пока по ночам помещения для детей обогревают при помощи технических устройств.

Родителей в группы для проверки температурного режима не впускают, так как у них нет медицинского доступа.

- Если температура на улице -30, то, как мы еще может эти условия создать? Днем в группах для безопасности детей мы обогреватели не включаем, — рассказывает изданию старший воспитатель.

11 января в детском саду стартовала проверка прокуратуры. Она связана с жалобами родителей на холод.