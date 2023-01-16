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НовостиПроисшествия16 января 2023 10:04

В детском саду Нижнего Тагила детям придется мерзнуть до мая

Новые окна в группах поставить до этого не получится
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Условия для детей изменят не раньше мая, когда на улице потеплеет

Условия для детей изменят не раньше мая, когда на улице потеплеет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском саду №3 «Солнечный круг» в Нижнем Тагиле родители воспитанников пожаловались на холод в группах. Руководство учреждения признало проблему, но оперативно решить ее не получится. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Новые пластиковые окна в группах появятся не раньше мая 2023 года, а пока по ночам помещения для детей обогревают при помощи технических устройств.

Родителей в группы для проверки температурного режима не впускают, так как у них нет медицинского доступа.

- Если температура на улице -30, то, как мы еще может эти условия создать? Днем в группах для безопасности детей мы обогреватели не включаем, — рассказывает изданию старший воспитатель.

11 января в детском саду стартовала проверка прокуратуры. Она связана с жалобами родителей на холод.