На Ямале пенсионерка опубликовала интимные фото своей знакомой

Суд приговорил женщину к обязательным работам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа 59-летняя женщина опубликовала в Сети интимные фото своей 44-летней знакомой. Этим инцидентом заинтересовались следователи. Об этом пишет портал «Ямал1».

Когда информация подтвердилась, на женщину завели уголовное дело, которое передали в суд. Судья вынес приговор о привлечении распространительницы чужих снимков к ответственности и назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Отметим, что в Екатеринбурге 40-летний стоматолог подрабатывал распространением наркотиков – он продавал марихуану. Ему вынесли приговор.