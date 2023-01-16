В Верхней Пышме во время пожара в частном доме погибли две женщины

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром 16 января в Верхней Пышме вспыхнул частный дом на Фабричной, 39. Во время пожара погибли две женщины. Одной из них был 41 год, второй - 61. Их тела обнаружили пожарные во время тушения огня. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск».

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области.

- В 04:38 поступило сообщение о пожаре. На площади 64 квадратных метров повреждены: домашнее имущество, внутренняя отделка, перегородки, перекрытие и кровля частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 14 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось локализовать огонь в 05:08. Спустя 15 минут было ликвидировано открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 07:50.