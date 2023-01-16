Наиболее дорогие квартиры находятся в центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжают расти цены на вторичное жилье. Это следует из анализа Уральской палаты недвижимости на 9 января 2023 года. Согласно опубликованным данным, за минувший год средняя цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке в столице Урала выросла почти на 9 тысяч рублей и составила 103,3 тысячи рублей.

При этом, как следует из анализа, наиболее дорогие квартиры находятся в центре Екатеринбурга, где средняя стоимость квадратного метра составляет 137,1 тысячи рублей, а самые дешевые - на границе города, где средняя стоимость квадратного метра составляет 74,3 тысячи рублей.

Напомним, ранее мы писали, что вторичное жилье на окраине Екатеринбурга выросло в цене на 17,4%. В отдаленных районах цена за квадратный метр выросла до 70 тысяч рублей.