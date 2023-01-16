В школе № 64 Екатеринбурга Марина Акулова проработала 37 лет Фото: группа во «ВКонтакте» МАОУ СОШ № 64

В Екатеринбурге скончалась известная учительница биологии Марина Акулова. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» МАОУ СОШ № 64.

- На 71-м году жизни скончалась Марина Борисовна Акулова, учитель биологии МАОУ СОШ № 64, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, - рассказали в учебном заведении.

В школе отмечают, что для Марины Акуловой кабинет биологии был не просто местом работы, и ее будут помнить сотни благодарных учеников. В МАОУ СОШ № 64 она проработала 37 лет. Еще семь лет до этого преподавала в другом учебном заведении.

- По-матерински отзывчивая и внимательная, пример трудолюбия и жизнелюбия, оптимист по характеру - такой Марина Борисовна останется в памяти всех, кто ее знал, - отмечают в школе № 64.

Прощание с Мариной Акуловой состоится 16 января в 13:30 в траурном зале «Вознесение» на Серафимы Дерябиной, 41а.