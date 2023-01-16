В Екатеринбурге приставы добились демонтажа незаконной двери в подъезде девятиэтажки

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге жильцы многоквартирного девятиэтажного дома на ул. Высоцкого, 6 отгородили себе часть подъезда, установив дверь и дверную коробку. Таким образом, они перекрыли доступу к лифту соседям.

Управляющая компания обратилась в суд за восстановлением прав других жильцов на пользование общей территорией. Суд принял решение о демонтаже внепроектной конструкции - двери, однако никто ее не убирал, пока к ситуации не подключились приставы.

- Вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, наложен арест на расчетные счета должников в кредитных организациях, а также составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

После этого жильцы дома, установившие дверь, самостоятельно демонтировали ее. Приставы приняли решение об окончании исполнительного производства.