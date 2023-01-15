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НовостиОбщество15 января 2023 14:32

В Нижнем Тагиле осудили электромонтажника, напавшего на полицейского

Инцидент произошел 22 марта прошлого года возле подъезда жилого дома
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Мужчине предложили пройти в отделение для составления протокола, однако тот оказал сопротивление

Мужчине предложили пройти в отделение для составления протокола, однако тот оказал сопротивление

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле осудили 44-летнего электромонтажника, который, будучи нетрезвым, напал на полицейского. Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Во время разбирательства выяснилось, что инцидент произошел 22 марта прошлого года возле подъезда жилого дома на улице Пархоменко.

- Подсудимый вместе со своим знакомым распивал спиртное. Данное импровизированное застолье было замечено сотрудниками полиции, которые подошли к употребляющим алкоголь гражданам. Они разъяснили гражданину с бутылкой в руках, что в его действиях усматривается административное правонарушение, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Мужчине предложили пройти в отделение для составления протокола, однако тот оказал сопротивление и ударил одного из полицейских. По решению суда он получил наказание в виде принудительных работ на срок один год.