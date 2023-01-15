В Свердловской области за минувшие сутки выявили еще 225 новых случаев COVID-19

При этом 182 уральца были выписаны из больниц, а пятеро – госпитализированы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области за минувшие сутки выявили еще 225 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 182 уральца были выписаны из больниц, а пятеро – госпитализированы.

К счастью, летальные случаи не были зафиксированы. Все же с начала пандемии на Среднем Урале коронавирусом заболели 565 447 человек, скончались от этого 10 910 свердловчан.

Напомним, что в четверг, 12 января, из Пензенской области пришли тревожные новости. Там впервые в России обнаружили человека, заразившегося новым штаммом коронавируса «Кракен». Свердловский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, что этот вариант вируса еще более заразный, чем предыдущие варианты.