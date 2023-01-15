В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину, перевозившего партию наркотиков

Мужчину доставили в отделение, как оказалось, он уже имел проблемы с законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали местного жителя, который перевозил партию наркотиков. Полицейские дежурили на улице Технической, когда заметили подозрительного прохожего. Мужчина при виде стражей порядка сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- В присутствии понятых находку с порошкообразным содержимым изъяли и направили на исследование. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производным метилэфедрона весом 1,83 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчину доставили в отделение, как оказалось, он уже имел проблемы с законом и был судим за кражу, разбой, хранение наркотических веществ. Он признался, что не собирался сбывать «синтетику» и купил ее для себя.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - добавили в полиции.