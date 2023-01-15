По данным ведомства, в некоторых районах его порывы будут достигать 20 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

Свердловское МЧС в очередной раз продлило штормовое предупреждение о ветре, который накроет регион 16 января. По данным ведомства, в некоторых районах его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

- Будьте бдительны и осторожны, предупредили в областном ГУ МЧС.

Также спасатели просят жителей просит соблюдать правила безопасности, чтобы избежать экстренных ситуаций.

- О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», - напоминают в пресс-службе МЧС.