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НовостиОбщество15 января 2023 11:28

Свердловское МЧС в очередной раз продлило штормовое предупреждение о ветре

По данным ведомства, в некоторых районах его порывы будут достигать 20 метров в секунду
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По данным ведомства, в некоторых районах его порывы будут достигать 20 метров в секунду

По данным ведомства, в некоторых районах его порывы будут достигать 20 метров в секунду

Фото: Евгения ГУСЕВА

Свердловское МЧС в очередной раз продлило штормовое предупреждение о ветре, который накроет регион 16 января. По данным ведомства, в некоторых районах его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

- Будьте бдительны и осторожны, предупредили в областном ГУ МЧС.

Также спасатели просят жителей просит соблюдать правила безопасности, чтобы избежать экстренных ситуаций.

- О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», - напоминают в пресс-службе МЧС.