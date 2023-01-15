Фото: СУ СКР по Свердловской области

Число погибших в пожаре в уральском поселке Ис выросло до двух человек. На месте происшествия работали сотрудники следственного комитета и полиции. Тела умерших направлены на экспертизу для установления точной причины смерти.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи. Также выясняются очаг и причины возгорания. В качестве одной из версий рассматривается неисправность электропроводки, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, это могли быть две пенсионерки, которые проживали в соседних квартирах. Более подробные обстоятельства происшествия выясняются.