Примечательно, что оба педагога являются действующими пилотами, поэтому им приходится совмещать занятия в клубе с работой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге открылась первая авиационная школа для детей, ее основателями стали два действующих пилота гражданской авиации. В этом клубе ребят обучают пилотированию, законам аэродинамики, устройству самолета. Кроме того, они смогут тренироваться в кабине Як-40.

Изданию 66.ru один из основателей Николай Каплин рассказал, что подобная идея появилась у него еще в студенчестве.

- В России нет как таковых авиационных клубов. Есть ДОСААФ, авиамоделизм, а вот авиаклубов с настоящей кабиной нет. И мы с Дмитрием Комарицыным подумали, раз много детей интересуется авиацией, то мы можем по свежим следам дать им самые актуальные знания, - делится Николай Каплин.

Примечательно, что оба педагога являются действующими пилотами, поэтому им приходится совмещать занятия в клубе с работой.

Школа рассчитана для детей 11–17 лет. Для комфортного обучения ребят разделят на группы по возрастам.