В Екатеринбурге парень угнал из подъезда велосипед под бой курантов

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские разыскивают парня, который угнал велосипед в новогоднюю ночь. В дежурную часть обратились жители дома на улице Сулимова, байк пропал с 26-этажа новостройки.

При изучении камер видеонаблюдения выяснилось, что злоумышленник зашел в подъезд поздним вечером 31 декабря.

- Он явно побывал у кого-то в гостях, но, похоже, праздник не задался и мужчина, судя по всему, решил поднять себе настроение кражей. Злоумышленник прошел пешком несколько этажей, пока не наткнулся на приглянувшийся ему велосипед, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Личность уральского «Гринча» устанавливается, если вы знаете этого человека, обратитесь в органы внутренних дел по телефонам +7(932)6111862 (Уголовный розыск), 356-42-03 (Дежурная часть) или 102 (02). Также похитителю предлагают добровольно явиться в отделение и вернуть чужое имущество.