В Екатеринбурге разыскивают водителя, который сбил женщину и сбежал с места ДТП

Авария произошла в районе дома № 49 на улице Волгоградской в ночь на 14 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автоинспекторы разыскивают водителя, который сбил женщину в районе дома № 49 на улице Волгоградской в ночь на 14 января и сбежал. Пострадавшая получила серьезную травму головы и различные переломы.

- На данный момент женщина находится в реанимации. Водитель скрылся с места ДТП, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция просит всех, кто что-либо знает о происшествии, сообщать по номерам 02 или +7 958 138-29-00, а также по адресу: Степана Разина, 20.

- В случае, если водитель скрывается с места происшествия, ему грозит административная ответственность в виде лишения права управления ТС от 12 до 18 месяцев либо арест до 15 суток, - напомнили в Госавтоинспекции.