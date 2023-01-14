В центре Екатеринбурга произошло ДТП с шестью водителями

На Ленина столкнулись шесть автомобилей Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП. Одновременно на улице Ленина, 60 столкнулись шесть автомобилей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

59-летняя водитель Lexus ехала по улице Ленина столкнулась с Lada Granta, которая в этот момент стояла на разгрузке товаров магазина. После этого отечественная машина отлетела в рядом стоящую Lada. Она же столкнулась с Volkswagen Polo.

- Lexus продолжил движение столкнулся с Chevrolet Cruze и Mazda CX-5, которые были припаркованы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции.

Ранее, 14 января, на уральской трассе произошло страшное ДТП с участием «КАМАЗа» и «ВАЗа». Легковушка влетала в стоящий на обочине грузовик. Машину буквально разрезало пополам. Ее водитель скончался. Больше пострадавших в аварии нет.