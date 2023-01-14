Уральские заключенные выполняют госзаказ

Сейчас партия проходит этап сборки. Фото: ГУФСИН Свердловской области

Заключенные исправительной колонии строгого режима № 5 в Нижнем Тагиле выполняют государственный заказ. Они изготовят ограждение для Российской железной дороги. Об этом сообщает ГУФСИН Свердловской области.

- К выполнению данного заказа привлечено 20 осужденных, что позволяет им получать заработную плату, выплачивать иски и алименты, получать официальный трудовой стаж, производить пенсионные отчисления, - говорится в сообщении.

Участок металлообработки ИК-5 регулярно выполняет государственные заказы. Сейчас партия заборов проходит этап сборки.

Ранее, в 2022 голу, в центре Нижнего Тагила начали устанавливать «золотые» остановки, сделанные сварщиками и слесарями металлоизделий из ИК-12. Всего в работе было задействовано семь заключенных.