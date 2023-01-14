При ДТП никто не пострадал. Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

Днем 14 января в Нижнем Тагиле грузовик протаранил остановку. ДТП произошло в Северном поселке на улице Днепровская, 31. Фото с места аварии опубликовал новостной паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

- Водитель автомобиля Volkswagen при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю, - пояснили «КП-Екатеринбург» в областном ГИБДД.

Пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, грузовик Howo влетел в магазин на автобусной остановке. Пострадавших при аварии нет.

Ранее, 13 января, в Екатеринбурге 17-летняя девушка получила травму колена, упав в резко затормозившем автобусе. Авария случилась на маршруте №077. Пострадавшую отвезли в больницу. По словам водителя транспорта, перед ним резко остановилась легковушка, из-за чего он был вынужден затормозить.