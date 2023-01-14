В Асбесте мать при детях украла деньги пенсионерки

Женщина на глазах у детей своровала оставленные за прилавком деньги. Фото: скриншот их видео МО МВД «Асбестовский»

В Асбесте мать при своих детях украла деньги пенсионерки, которые та забыла в магазине. Видео инцидента опубликовал МО МВД «Асбестовский». Судя по кадрам кража произошла еще летом. Сейчас свердловчанку разыскивает полиция.

Пенсионерка расплачивалась на кассе и складывала сдачу в кошелек. Однако пожилая женщина забыла крупную сумму на прилавке и ушла. После этого в магазин зашла женщина с двумя детьми. Она заметила оставленные деньги, забрала их себе и поспешила покинуть магазин.

Когда пенсионерка вернулась к прилавку, сбережений уже не было. Раздосадованная бабушка обратилась в полицию.

- Полиция Асбеста просит оказать помощь в установлении личности подозреваемого в краже денег в размере пять тысяч, оставленного на прилавке в торговом зале магазина «8 Марта», - сообщили в МО МВД «Асбестовский».

Всех, кто располагает информацией о личности подозреваемой, просят сообщить по телефону 8 (902) 261-73-80.