В выходные в Екатеринбурге ГИБДД будет проверять водителей

Рейды продлятся все выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 13 по 15 января в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей. Они будут направлены на поиск грубых нарушений ПДД, таких как вождение в пьяном виде и без прав.

В ГИБДД Екатеринбурга напомнили, что за вождение в нетрезвом виде водителю грозит лишение прав на два года и штраф в 30 тысяч рублей.

- Алкогольное опьянение определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, - объяснили в отделение пропаганды Госавтоинспекции.

Если же водитель снова садиться за руль в нетрезвом виде, тогда за это предусмотрена уголовная ответственность. Преступление наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами или же лишением прав на два года.