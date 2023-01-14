Жители Екатеринбурга стали получать платежи за городскую землю

Екатеринбуржцам стали приходить платежи за пользование городской земли на «Госуслугах». Гражданам предъявили два счета – на 500 и 562 рубля с указанием данных его паспорта.

Горожане стали подозревать, что мошенники взломали сайт. Однако в администрации Екатеринбурга заявили, что это не дело рук мошенников.

Платежи приходят тем горожанам, которые имеют в собственности гараж или другое имущество. Екатеринбуржцы обязаны заплатить только в том случае, если они не оформляли права на участок и не платят земельный налог.

- Выявленным лицам начисляется плата за фактическое пользование земельным участком в размере арендной платы, - рассказали E1.RU в пресс-службе администрации города.

В ноябре 2022 года жители Екатеринбурга на улице Лагерной получили квитанции на десятки тысяч, после скандального ухода УК «Пионер». Счета за коммунальные платежи доходили до 50 тысяч. Так они выросли в четыре раза.