Свердловские власти потратят 235 миллионов на субсидирование 14 авиамаршрутов

Всего в 2023 году будут действовать 25 льготных направлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские власти в 2023 году потратят 235 миллионов рублей на субсидирование 14 авиамаршрутов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- В списке направлений, которые поддержит регион, — рейсы в Нижний Новгород, Тобольск, Омск, Махачкалу, Владикавказ, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Оренбург, Саратов, Магнитогорск, Ульяновск, Томск, - говорится в сообщении.

Всего в 2023 году будут действовать 25 льготных направлений. Рейсы будут отправляться из екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Субсидирование перелетов внутри страны позволяет сильно снизить цену на билеты и увеличить за счет этого пассажиропоток. В 2022 году льготными полетами воспользовались порядка 220 тысяч человек.

Ранее, летом 2022 года, Росавиация расширила список субсидируемых рейсов из Екатеринбурга. В него вошли еще 28 направлений. На льготные билеты могут рассчитывать пассажиры до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Также такое право имеют инвалиды, их сопровождающие и многодетные семьи.