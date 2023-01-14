Под Екатеринбургом построят новый мост через Исетское водохранилище

Строительство моста обойдется в 500 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом появится новый мост через Исетское водохранилище. Информация об этом появилась в специальном распоряжении правительства Свердловской области. Сейчас транспорт вынужден передвигаться по устаревшей дамбе.

- Сооружение будет финансироваться за счет областного бюджета. Стоимость объекта ориентировочно составляет 500 миллионов рублей, – рассказали порталу Е1.RU в Минтрансе Свердловской области.

На данный момент готовится проект объекта. Он будет готов к февралю 2024 года. А строительство моста на 13-м километре дороги Верхняя Пышма - Среднеуральск - поселок Исеть завершат уже к июлю 2025 года.

На данный момент на использование действующей дамбы установлено весовое ограничение. Тяжелые фуры не могут передвигаться по ней. С мая 2022 года проехать по ней может только транспорт весом не больше пяти тонн.