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НовостиОбщество14 января 2023 4:25

Под Екатеринбургом построят новый мост через Исетское водохранилище

Возведение объекта обойдется в полмиллиарда рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Строительство моста обойдется в 500 тысяч рублей

Строительство моста обойдется в 500 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом появится новый мост через Исетское водохранилище. Информация об этом появилась в специальном распоряжении правительства Свердловской области. Сейчас транспорт вынужден передвигаться по устаревшей дамбе.

- Сооружение будет финансироваться за счет областного бюджета. Стоимость объекта ориентировочно составляет 500 миллионов рублей, – рассказали порталу Е1.RU в Минтрансе Свердловской области.

На данный момент готовится проект объекта. Он будет готов к февралю 2024 года. А строительство моста на 13-м километре дороги Верхняя Пышма - Среднеуральск - поселок Исеть завершат уже к июлю 2025 года.

На данный момент на использование действующей дамбы установлено весовое ограничение. Тяжелые фуры не могут передвигаться по ней. С мая 2022 года проехать по ней может только транспорт весом не больше пяти тонн.