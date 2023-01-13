В деревне Каменского городского округа сгорела баня

Девять спасателей ликвидировали пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Брод Каменского городского округа днем произошел пожар. На улице Андропова загорелась частная баня.

- На площади 45 квадратных метров повреждены, кровля, стены, чердачное перекрытие частной бани, имущество и кровля гаража, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушить огонь прибыли три пожарные машины и девять спасателей. Спустя 11 минут после сообщения в МЧС пожарные локализовали огонь. А через семь минут пожар был ликвидирован полностью.

Ранее в Нижнем Тагиле во время пожара в квартире погибли две собаки. ЧП произошло в жилом доме на улице Валегинская, хозяйка животных была на работе, когда ей позвонили соседи, почувствовавшие едкий запах дыма. Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки. По факту происшествия дознавателями МЧС проводится проверка.