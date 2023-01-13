Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 января 2023 19:45

В деревне Каменского городского округа сгорела баня

Огонь распространился на 45 квадратных метров
Дарья ЧИПУРИНА
Девять спасателей ликвидировали пожар

Девять спасателей ликвидировали пожар

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Брод Каменского городского округа днем произошел пожар. На улице Андропова загорелась частная баня.

- На площади 45 квадратных метров повреждены, кровля, стены, чердачное перекрытие частной бани, имущество и кровля гаража, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушить огонь прибыли три пожарные машины и девять спасателей. Спустя 11 минут после сообщения в МЧС пожарные локализовали огонь. А через семь минут пожар был ликвидирован полностью.

Ранее в Нижнем Тагиле во время пожара в квартире погибли две собаки. ЧП произошло в жилом доме на улице Валегинская, хозяйка животных была на работе, когда ей позвонили соседи, почувствовавшие едкий запах дыма. Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки. По факту происшествия дознавателями МЧС проводится проверка.