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НовостиОбщество13 января 2023 17:48

Пьяный тагильчанин пытался убить брата сожительницы

На мужчину завели уголовное дело
Дарья ЧИПУРИНА
За покушение на убийство на тагильчанина завели уголовное дело

За покушение на убийство на тагильчанина завели уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пьяный свердловчанин пытался убить брата своей сожительницы. На мужчину завели уголовное дело.

В сентябре 2021 года 23-летний тагильчанин в пьяном виде начал конфликт со своей возлюбленной у бара на улице Орджоникидзе. Мужчина оскорблял девушку. В свою очередь ее брат решил заступиться за честь родственницы и попросил прекратить.

Злоумышленник остро среагировал на замечание. Поэтому тагильчанин решил убить защитника. Он ударил брата сожительницы осколком бутылки в шею.

- Преступный умысел на убийство не был доведен до конца благодаря вмешательству общего знакомого, выбившего «розочку» из рук обвиняемого, тем самым прекратив дальнейшее нападение, а также благодаря своевременной медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.