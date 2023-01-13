Пьяный тагильчанин пытался убить брата сожительницы

За покушение на убийство на тагильчанина завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пьяный свердловчанин пытался убить брата своей сожительницы. На мужчину завели уголовное дело.

В сентябре 2021 года 23-летний тагильчанин в пьяном виде начал конфликт со своей возлюбленной у бара на улице Орджоникидзе. Мужчина оскорблял девушку. В свою очередь ее брат решил заступиться за честь родственницы и попросил прекратить.

Злоумышленник остро среагировал на замечание. Поэтому тагильчанин решил убить защитника. Он ударил брата сожительницы осколком бутылки в шею.

- Преступный умысел на убийство не был доведен до конца благодаря вмешательству общего знакомого, выбившего «розочку» из рук обвиняемого, тем самым прекратив дальнейшее нападение, а также благодаря своевременной медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.