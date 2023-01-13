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НовостиОбщество13 января 2023 17:11

В Екатеринбург из Литвы прибыла крупная партия цветов

90 тысяч срезов проверили на наличие карантинных вредителей
Дарья ЧИПУРИНА
90 тысяч цветов привезли в Екатеринбург на машинах

90 тысяч цветов привезли в Екатеринбург на машинах

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбург привезли крупную партию цветов. 90 тысяч срезов были доставлены из Литвы. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Продукция поступила автотранспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата, - говорится в сообщении.

Специалисты проверили цветы на наличие карантинных объектов. Образцы отправили на лабораторную экспертизу. Россельхознадзор не выявил никаких нарушений.

В октябре прошлого года в Екатеринбург также поступала партия из 90 тысяч цветов. Их доставили на машинах. В цветах происхождением из Нидерландов не были обнаружены вредители.

Ранее, 10 января, в Екатеринбург прибыла партия мандарин из Пакистана. В 18 тоннах фрукта был найден карантинный вредитель - красная померанцевая щитовка. Однако плоды не представляют опасности для потребителей. Партию допустили к продаже.