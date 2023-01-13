Матери слесаря, погибшего на свердловском производстве, выплатят больше миллиона рублей моральной компенсации

Пожилой женщине выплатят компенсацию за смерть сына Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пригородном районе Свердловской области пожилая женщина, потерявшая своего сына, получит компенсацию морального вреда. Мужчина умер из-за несчастного случая, произошедшего на работе.

В апреле прошлого года 55-летний свердловчанин устроился на предприятие слесарем-машинистом. В июле с ним произошел несчастный случай в рабочее время. Мужчина скончался.

- В соответствии с актом о расследовании несчастного случая со смертельным исходом на производстве сопутствующей причиной вышеуказанного несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ на предприятии, выразившаяся в необеспечении работодателем функционирования системы управления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, вины или грубой неосторожности работника в произошедшем с ним несчастном случае не было. Прокуратура направила иск в Пригородный районный суд с просьбой компенсировать пожилой матери средства, потраченные на похороны сына, и моральный вред.

Работодатель погибшего сына обязан выплатить миллион женщине один миллион рублей моральной компенсации и 70 тысяч рублей за похороны свердловчанина.