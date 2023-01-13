Владислав Пинаев встретился с беженцами из новых регионов России и областей Украины

Мэр Нижнего Тагила посетил пункт временного размещения. Фото: администрация Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила посетил пункт временного переселения. Там на данный момент проживают 35 человек, прибывших из новых регионов России и некоторых областей Украины.

Сейчас государственные и муниципальные органы власти решают вопрос, связанный с социально-бытовым устройством переселенцев. В свою очередь Владислав Пинаев вместе с заместителем министра социальной политики Алексеем Сабитовым рассказали беженцам, какие возможности может предоставить регион.

- Все ведомства и службы максимально мотивированы к тому, чтобы людям помочь, как в оформлении всех необходимых документов, так и, например, в устройстве детей в образовательные учреждения. Органы местного самоуправления, безусловно, всё координируют, и я благодарен администрации города Нижний Тагил за такую четко выстроенную командную работу, - отметил Алексей Сабитов.

Из прибывших на Урал 12 человек – дети. Для них планируют предоставить учебные места в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.