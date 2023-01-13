В Екатеринбурге женщина украла с карточки местной жительницы больше 12 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 35-летняя женщина украла с карты местной жительницы больше 12 тысяч рублей, найдя кредитку на улице. 42-летняя пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что с ее счета пропала крупная сумма, при этом никаких покупок она не совершала.

- Под подозрение попала женщина, которая ранее проблем с законом не имела. Задержанная созналась в содеянном и пояснила, что нашла карточку на улице Заводской недалеко от продуктового магазина, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленница сделала несколько покупок, после чего выбросила карточку в мусорное ведро.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы, - добавили в полиции.