В Екатеринбурге 17-летняя девушка получила травму колена, упав в затормозившем автобусе

Пострадавшую доставили в больницу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 17-летняя девушка получила травму колена, упав в резко затормозившем автобусе. Авария произошла на маршруте № 077 днем 13 января около остановки «Каменные палатки» на улице Высоцкого. Пострадавшую доставили в больницу.

- Мать девочки рассказала полицейским, что дочь ехала из дома в колледж на учебные занятия. Девочка приготовилась выходить из автобуса, в этот момент водитель резко затормозил, в результате чего дочь не удержалась, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Автоинспекторы выяснили, что за рулем автобуса ПАЗ находился 67-летний мужчина, водительский стаж которого составляет 46 лет.

Водитель пояснил, что перед ним неожиданно остановился легковой автомобиль, в результате чего он сам был вынужден резко затормозить, - добавили в городской автоинспекции.